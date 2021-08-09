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Застрявший на мели у берега Сахалина кит спасён

Добровольцы долго ухаживали за животным, которое могло погибнуть. Вернувшись утром, они его уже не обнаружили.

9 августа, 01:51
<p>Скриншот видео © sakhalin.info</p>

Скриншот видео © sakhalin.info

Морской кит, по неизвестным причинам застрявший на мелководье северного побережья Сахалина, всё же сумел покинуть западню и уплыть в открытое море.

"Наши волонтёры приехали на место, где накануне наблюдали за китом. Мормлека на месте нет, но остались следы. Судя по всему, после рассвета он всё-таки сумел уплыть на глубину, хотя ещё в пять утра был на мели", — рассказали РИА "Сахалин-Курилы" участники спасательной операции.

Волонтёры всячески старались спасти его, даже пытались приподнять его автокраном. Ещё они накрывали его мокрыми одеялами и обливали водой.

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А в прошлом году в Магадане на берег выбросилась шестиметровая косатка. Люди спасали её несколько часов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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