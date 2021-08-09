НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стало известно, когда в производство запустят модернизированный Су-57

У него будет обновлённая кабина с самой передовой авионикой. Также самолёт получит другую силовую установку.

9 августа, 01:33
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Модернизированный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57 начнут производить в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

"В обновлённой версии истребителя в рамках ОКР "Мегаполис" будет устанавливаться полностью обновлённая кабина — с самой передовой авионикой. Кроме того, самолёт оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно", — сказал собеседник агентства.

Лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт"

Лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт"

Ранее сообщалось, что Су-57 сделают двухместным ради управления беспилотниками "Охотник". По предварительным данным, истребитель после модернизации сможет брать с собой порядка четырёх дронов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Су-57 сделают двухместным ради управления "Охотниками"

27 июля, 00:12

Гнев "Посейдона": Почему подлодки ВМФ России начали "кошмарить" военный флот Великобритании

вчера в 21:40

Украина заявила о возвращении в клуб космических стран без участия РФ

вчера в 23:18

Назван срок, в течение которого может развиться постковидный синдром

сегодня в 01:38

Пассажиры выбирались через разбитое стекло: Лайф публикует видео с места опрокидывания автобуса под Саратовом

сегодня в 01:21

Новости партнеров

Layer 1