Стало известно, когда в производство запустят модернизированный Су-57
У него будет обновлённая кабина с самой передовой авионикой. Также самолёт получит другую силовую установку.
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Модернизированный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57 начнут производить в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
"В обновлённой версии истребителя в рамках ОКР "Мегаполис" будет устанавливаться полностью обновлённая кабина — с самой передовой авионикой. Кроме того, самолёт оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Су-57 сделают двухместным ради управления беспилотниками "Охотник". По предварительным данным, истребитель после модернизации сможет брать с собой порядка четырёх дронов.
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