Стало известно, когда в производство запустят модернизированный Су-57

Модернизированный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57 начнут производить в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

"В обновлённой версии истребителя в рамках ОКР "Мегаполис" будет устанавливаться полностью обновлённая кабина — с самой передовой авионикой. Кроме того, самолёт оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно", — сказал собеседник агентства.