Россиянам рассказали, как распознать лёгкую форму ковида

После вакцинации заражение CoViD-19 возможно, но симптомы будут лёгкими. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего. Течение болезни будет очень схоже с обычной простудой: кашель, насморк, боль в горле, температура до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание, незначительная одышка. А вот без прививки сложности с дыханием могут возникнуть даже в состоянии покоя, отметил специалист.

"Это уже одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведёт, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов. Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжёлому течению болезни", — добавил Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

Даже первая доза вакцины уже через пару недель создает приличный иммунитет против новой коронавирусной инфекции, отметил врач-терапевт. Вероятность тяжёлого течения болезни сокращается ещё больше, если человек привился двумя дозами вакцины.