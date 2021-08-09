НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам рассказали, как распознать лёгкую форму ковида

По словам врача, тяжёлое течение болезни можно исключить уже после первой дозы вакцины.

9 августа, 01:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

После вакцинации заражение CoViD-19 возможно, но симптомы будут лёгкими. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего. Течение болезни будет очень схоже с обычной простудой: кашель, насморк, боль в горле, температура до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание, незначительная одышка. А вот без прививки сложности с дыханием могут возникнуть даже в состоянии покоя, отметил специалист.

"Это уже одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведёт, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов. Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжёлому течению болезни", — добавил Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

Даже первая доза вакцины уже через пару недель создает приличный иммунитет против новой коронавирусной инфекции, отметил врач-терапевт. Вероятность тяжёлого течения болезни сокращается ещё больше, если человек привился двумя дозами вакцины.

Врачи Продеус и Мацкеплишвили развеяли самые распространённые мифы о вакцинации

Врачи Продеус и Мацкеплишвили развеяли самые распространённые мифы о вакцинации

Ранее Лайф писал, что в Минздраве спрогнозировали сроки появления в РФ коллективного иммунитета к ковиду. По словам первого замглавы ведомства, запасы антикоронавирусных прививок на данный момент имеются во всех субъектах РФ. При этом, по его словам, темпы вакцинации по-прежнему разнятся.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Проблемы с голосом и носоглоткой: Медик рассказал о длительных последствиях заражения "индийским" коронавирусом

7 августа, 01:38

Гинцбург спрогнозировал, каким в будущем станет коронавирус

сегодня в 00:11

Пассажиры выбирались через разбитое стекло: Лайф публикует видео с места опрокидывания автобуса под Саратовом

сегодня в 01:21

Названы регионы, где самый доступный бензин

сегодня в 01:11

В Саратовской области опрокинулся рейсовый автобус

сегодня в 00:51

Новости партнеров

Layer 1