Белорусская легкоатлетка-бунтарка Тимановская призналась в страхе за свою жизнь
Спортсменка упоминает смерть активиста, который в Киеве помогал бежавшим из Белоруссии.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая со скандалам покинула олимпийский Токио и теперь находится в Польше, призналась в страхе за свою безопасность. Об этом она сказала в интервью японской телекомпании NHK.
"Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", — сказала Тимановская.
Она упомянула главу "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова, который был найден повешенным в Киеве. Он помогал тем, кто по политическим мотивам бежал из Белоруссии.
Говоря же о будущем, легкоатлетка сообщила о намерении продолжить карьеру, участвовать в забегах, "чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключённых и других представителей белорусского народа".
Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа Тимановская прилетела в Варшаву.
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