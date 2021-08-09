Белорусская легкоатлетка-бунтарка Тимановская призналась в страхе за свою жизнь

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая со скандалам покинула олимпийский Токио и теперь находится в Польше, призналась в страхе за свою безопасность. Об этом она сказала в интервью японской телекомпании NHK.

"Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", — сказала Тимановская.

Она упомянула главу "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова, который был найден повешенным в Киеве. Он помогал тем, кто по политическим мотивам бежал из Белоруссии.