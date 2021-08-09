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Белорусская легкоатлетка-бунтарка Тимановская призналась в страхе за свою жизнь

Спортсменка упоминает смерть активиста, который в Киеве помогал бежавшим из Белоруссии.

9 августа, 00:45
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR9Pw_slelw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kristi_timanovskaya</a></p>

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая со скандалам покинула олимпийский Токио и теперь находится в Польше, призналась в страхе за свою безопасность. Об этом она сказала в интервью японской телекомпании NHK.

"Я постоянно должна находиться в сопровождении охраны. У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", — сказала Тимановская.

Она упомянула главу "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова, который был найден повешенным в Киеве. Он помогал тем, кто по политическим мотивам бежал из Белоруссии.

Говоря же о будущем, легкоатлетка сообщила о намерении продолжить карьеру, участвовать в забегах, "чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключённых и других представителей белорусского народа".

Легкоатлетка Тимановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

Легкоатлетка Тимановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

Ранее Лайф сообщал, что тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4 x 400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров. Сама бегунья отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа Тимановская прилетела в Варшаву.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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