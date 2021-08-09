Гинцбург спрогнозировал, каким в будущем станет коронавирус

В будущем коронавирус, вызвавший нынешнюю пандемию, станет для человека чем-то вроде гриппа — управляемым благодаря науке заболеванием. Такой прогноз дал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Это пройдёт как грипп, в том смысле, что мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним её из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое - как корь, краснуха и всё прочее", - сказал Гинцбург в документальном фильме "Пока живы - будем жить",

По мнению академика, вакцинация от коронавируса будет давать защиту от него на срок более двух лет. Этому будет способствовать такой механизм, как клетки памяти, появившийся у человека в ходе эволюции. Эти клетки образуются вместо антител.

"Если у вас исходно, допустим, образовалось 100 клеток памяти, то в результате того, что вы ввели вторую дозу вакцины, у вас образовалось уже 10 тысяч клеток памяти. Если при однократном введении есть гарантия того, что вы будете защищены клетками памяти в течение 3-5 месяцев, то при двукратном есть гарантия, что вы будете защищены более двух лет", - сказал учёный.