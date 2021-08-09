Профессор заявил, что худшая часть пандемии уже позади

CoViD-19 вскоре станет лишь ещё одной причиной "простуды", заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Вирус, который вызывает эту болезнь — SARS-CoV-2 — никуда не денется и, судя по всему, "будет неоднократно заражать всех нас всю оставшуюся жизнь — вероятно, примерно раз в пять лет", написал учёный в своей статье, опубликованной в журнале The Spectator.

Учёный пишет, что вопреки прогнозам по поводу катастрофы после отмены карантина ежедневный прирост числа заболевших в Великобритании вскоре даже начал падать. Он полагает, что и впредь, хоть вакцины и затруднят путь коронавируса, коллективного иммунитета так и не случится. Однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями. Опираясь на исследование под эгидой компании ZOE, которое показало, что симптомы CoViD-19 постепенно приближаются к привычным, Хантер предположил, что через несколько лет ковид будет, как правило, протекать бессимптомно или в лёгкой форме. Так, уже сейчас штамм "дельта" чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

"Новые штаммы чреваты проблемами — они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм "дельта" может стать конечной точкой вируса", — заявляет Хантер.

В связи с этим профессор полагает, что худшая часть пандемии уже позади — по крайней мере, в Великобритании. Но потребуется вторичная вакцинация.