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Общественники предложили передавать малоимущим таможенный конфискат

Речь идёт только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными.

8 августа, 22:38
<p>Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Общественники предложили передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах. Как говорится в письме Народного фронта к Росимуществу, конфискат можно передавать благотворительным организациям, которые выступали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров.

Как уточняют "Известия", речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными. Ещё одно условие — невозможность продать этот конфискат на торгах.

По данным ФТС, в первом полугодии 2021 года на учёте таможенных органов находилось 7,4 тыс. конфискованных товарных партий общим объёмом свыше 66,7 тыс. куб. м стоимостью более 5,2 млрд рублей. При этом острая нужда среди незащищённых слоёв населения есть в самом необходимом: одежде, обуви, детских средствах по уходу. Также многие многодетные семьи остро нуждаются в бытовой технике и компьютерах.

"Это позволит снизить уровень бедности. И механизм распределения через благотворительные фонды вполне рабочий", — отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

По его мнению, важно, чтобы безвозмездно переданные благотворительным фондам товары использовались исключительно для передачи нуждающимся.

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А ранее в России предложили резко увеличить штрафы за нарушение прав потребителей. Авторы инициативы считают, что сумму лучше сделать не фиксированной, а привязать её к выручке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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