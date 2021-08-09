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Учёные объяснили, почему "Спутник V" не приводит к тромбозам

У миллионов привитых в Аргентине и РФ побочные явления не зарегистрированы, в отличие от стран, где применялись препараты от AstraZeneca и Johnson & Johnson.

8 августа, 22:06
<p>Фото © sputnikvaccine.com</p>

Фото © sputnikvaccine.com

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не приводит к загущению крови и тромбозам благодаря особой системе очистки. Об этом рассказали начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"После введения вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson бывают случаи коагуляционных нарушений, это проблема со свёртываемостью крови, что может выражаться в тяжёлых проявлениях. У "Спутника" такого нет, разработчики связывают это с созданной эффективной системой очистки вирусов", — объяснил Чепурнов в беседе с Ura.ru. Он уточнил, что учёные убрали из вакцины сопутствующие белки, которые могли бы спровоцировать загустение крови.

Алексей Аграновский добавил, что вероятность тромбозов после введения "Спутника V" ничтожна из-за того, что на выходе российские учёные получают чистые компоненты вакцины. Он отметил, что у миллионов привитых в Аргентине и РФ побочные явления не зарегистрированы.

"Очистка аденовирусного компонента "Спутника" от посторонней ДНК, белков, обломков клеток культуры, культуральной жидкости и прочего действительно очень серьёзная, в четыре стадии. На выходе — чистый аденовирус 26-й и аденовирус пятый со вставкой гена S-коронавируса", — объяснил профессор.

В Австрии вакцина "Спутник V" вызвала больше доверия, чем AstraZeneca

В Австрии вакцина "Спутник V" вызвала больше доверия, чем AstraZeneca

Ранее Лайф сообщал, что журнал Nature заявил об эффективности и безопасности "Спутника V". Ни одно из 67 государств, где применяется российский препарат, не сообщало о побочных эффектах, отметил автор статьи, в то время как медики неоднократно фиксировали случаи тромбоза после применения вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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