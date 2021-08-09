Учёные объяснили, почему "Спутник V" не приводит к тромбозам

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не приводит к загущению крови и тромбозам благодаря особой системе очистки. Об этом рассказали начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"После введения вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson бывают случаи коагуляционных нарушений, это проблема со свёртываемостью крови, что может выражаться в тяжёлых проявлениях. У "Спутника" такого нет, разработчики связывают это с созданной эффективной системой очистки вирусов", — объяснил Чепурнов в беседе с Ura.ru. Он уточнил, что учёные убрали из вакцины сопутствующие белки, которые могли бы спровоцировать загустение крови.

Алексей Аграновский добавил, что вероятность тромбозов после введения "Спутника V" ничтожна из-за того, что на выходе российские учёные получают чистые компоненты вакцины. Он отметил, что у миллионов привитых в Аргентине и РФ побочные явления не зарегистрированы.

"Очистка аденовирусного компонента "Спутника" от посторонней ДНК, белков, обломков клеток культуры, культуральной жидкости и прочего действительно очень серьёзная, в четыре стадии. На выходе — чистый аденовирус 26-й и аденовирус пятый со вставкой гена S-коронавируса", — объяснил профессор.

Ранее Лайф сообщал, что журнал Nature заявил об эффективности и безопасности "Спутника V". Ни одно из 67 государств, где применяется российский препарат, не сообщало о побочных эффектах, отметил автор статьи, в то время как медики неоднократно фиксировали случаи тромбоза после применения вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.