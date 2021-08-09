В Китае обвинили США в утаивании первых случаев ковида
Отмечается, что в декабре 2019-го или январе 2020-го во Флориде выявили 26 заражённых коронавирусом.
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Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в США раньше, чем в Китае, утверждает китайский таблоид The Global Times. По его версии, в декабре 2019-го или январе 2020-го новая болезнь уже фиксировалась в штате Флорида.
В своей публикации таблоид ссылается на статью американского издания The Palm Beach, где говорилось, что в этот период было выявлено 26 случаев ковида. Восемь из этих человек не путешествовали и не контактировали с другими инфицированными.
Заявляется, что в общей сложности американские власти скрыли данные о 171 пациенте, которые были заражены коронавирусом. Положительные результаты тестов якобы появились в январе и феврале 2020 года — до того, как появились первые сведения о заражённых CoViD-19 в США. При этом тогда считалось, что болезнь распространяется лишь в Китае.
В материале также приводится комментарий вирусолога Уханьского университета Яна Чжаньцю, который утверждает, что коронавирус мог появиться в США раньше, чем в Китае. Авторы статьи полагают, что CoViD-19 мог проявиться в нескольких частях мира одновременно.
Ранее стало известно, что ВОЗ захотела проверить лаборатории Китая, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно. В Китае намерения ВОЗ не оценили, проект дополнительных исследований не поддержали.
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