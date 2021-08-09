В Китае обвинили США в утаивании первых случаев ковида

Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в США раньше, чем в Китае, утверждает китайский таблоид The Global Times. По его версии, в декабре 2019-го или январе 2020-го новая болезнь уже фиксировалась в штате Флорида.

В своей публикации таблоид ссылается на статью американского издания The Palm Beach, где говорилось, что в этот период было выявлено 26 случаев ковида. Восемь из этих человек не путешествовали и не контактировали с другими инфицированными.

Заявляется, что в общей сложности американские власти скрыли данные о 171 пациенте, которые были заражены коронавирусом. Положительные результаты тестов якобы появились в январе и феврале 2020 года — до того, как появились первые сведения о заражённых CoViD-19 в США. При этом тогда считалось, что болезнь распространяется лишь в Китае.

В материале также приводится комментарий вирусолога Уханьского университета Яна Чжаньцю, который утверждает, что коронавирус мог появиться в США раньше, чем в Китае. Авторы статьи полагают, что CoViD-19 мог проявиться в нескольких частях мира одновременно.