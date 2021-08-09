"Марсель" одержал верх над "Монпелье" на фоне буйства болельщиков

В Монпелье победой "Марселя" со счётом 3:2 завершился матч с "Монпелье" первого тура чемпионата Франции по футболу. Сначала хозяева поля вели со счётом 2:0, но во второй половине игры "Марсель" забил сразу три безответных мяча.

Матч приходилось прерывать из-за болельщиков, бросающих на поле предметы. Прилетевшая с трибуны бутылка попала в лицо игроку "Марселя" Валентену Ронжье.

В ворота гостей мячи направили Луан Перес (30-я минута, автогол) и Гаэтан Лаборд (34). На них ответили Дженгиз Ундер (68) и Димитри Пайет (75, 80).