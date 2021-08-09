"Марсель" одержал верх над "Монпелье" на фоне буйства болельщиков
Матч пришлось прерывать из-за беспорядков на стадионе. Брошенная бутылка попала в лицо футболисту.
Фото © twitter/MontpellierHSC
В Монпелье победой "Марселя" со счётом 3:2 завершился матч с "Монпелье" первого тура чемпионата Франции по футболу. Сначала хозяева поля вели со счётом 2:0, но во второй половине игры "Марсель" забил сразу три безответных мяча.
Матч приходилось прерывать из-за болельщиков, бросающих на поле предметы. Прилетевшая с трибуны бутылка попала в лицо игроку "Марселя" Валентену Ронжье.
В ворота гостей мячи направили Луан Перес (30-я минута, автогол) и Гаэтан Лаборд (34). На них ответили Дженгиз Ундер (68) и Димитри Пайет (75, 80).
Ранее Лайф рассказывал, что футболист "Зенита" принёс сборной Бразилии золото на Олимпиаде в Токио. В решающем матче турнира в японской столице Малком забил победный гол в дополнительное время.
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