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"Марсель" одержал верх над "Монпелье" на фоне буйства болельщиков

Матч пришлось прерывать из-за беспорядков на стадионе. Брошенная бутылка попала в лицо футболисту.

8 августа, 21:36
<p>Фото © twitter/<a href="https://twitter.com/MontpellierHSC/status/1424479278624878600" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MontpellierHSC</a></p>

Фото © twitter/MontpellierHSC

В Монпелье победой "Марселя" со счётом 3:2 завершился матч с "Монпелье" первого тура чемпионата Франции по футболу. Сначала хозяева поля вели со счётом 2:0, но во второй половине игры "Марсель" забил сразу три безответных мяча.

Матч приходилось прерывать из-за болельщиков, бросающих на поле предметы. Прилетевшая с трибуны бутылка попала в лицо игроку "Марселя" Валентену Ронжье.

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В ворота гостей мячи направили Луан Перес (30-я минута, автогол) и Гаэтан Лаборд (34). На них ответили Дженгиз Ундер (68) и Димитри Пайет (75, 80).

Ранее Лайф рассказывал, что футболист "Зенита" принёс сборной Бразилии золото на Олимпиаде в Токио. В решающем матче турнира в японской столице Малком забил победный гол в дополнительное время.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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