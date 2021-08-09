Двухлетнюю девочку застрелили в деревне Панарино в Щекинском районе Тульской области. Её мать была ранена, она в реанимации. Стрельбу открыл пьяный сельчанин 1952 года рождения. Женщина в тот момент шла мимо с ребёнком на руках. Пуля попала девочке в голову.

"В настоящее время злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СК РФ по региону.

По данным Лайфа, сигнал в полицию поступил около девяти часов вечера 8 августа. Убийца является соседом жертв. По словам сельчан, перед этим он сидел и выпивал, ему вдруг что-то не понравилось, он сходил за ружьём и открыл стрельбу.

Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц".