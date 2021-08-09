Попал в голову: Под Тулой пьяный сельчанин застрелил двухлетнюю девочку
По словам соседей, после выпивки его что-то разозлило, он сходил за ружьём и открыл стрельбу по проходившей женщине с малышкой.
Фото © СУ СК РФ по Тульской области
Двухлетнюю девочку застрелили в деревне Панарино в Щекинском районе Тульской области. Её мать была ранена, она в реанимации. Стрельбу открыл пьяный сельчанин 1952 года рождения. Женщина в тот момент шла мимо с ребёнком на руках. Пуля попала девочке в голову.
"В настоящее время злоумышленник задержан. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СК РФ по региону.
По данным Лайфа, сигнал в полицию поступил около девяти часов вечера 8 августа. Убийца является соседом жертв. По словам сельчан, перед этим он сидел и выпивал, ему вдруг что-то не понравилось, он сходил за ружьём и открыл стрельбу.
Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц".
Ранее Лайф рассказывал про убийство малолетней девочки в Железнодорожном районе Читы. Местный житель Василий Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт. Позже он из ружья ИЖ-43 расстрелял дверь оппонента. За ней оказалась девятилетняя девочка. Дробь попала ей прямо в голову. Девочка погибла на руках у отца. Позднее стрелявший дал первые показания, рассказав следователям, что хотел отомстить, но не собирался убивать ребёнка.
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