В России могут создать научный "десант" для полётов в космос

Группа российских учёных может отправиться в открытый космос для проведения экспериментов. Такую возможность рассматривает Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, сообщил заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП Юрий Смирнов.

"Мы рассматриваем возможность создания группы специалистов, кто может проводить исследования, выполнение которых возможно только профессионалом в условиях космического полёта", — сказал он в беседе с ТАСС.

Смирнов уверен, что такие полёты смогли бы изменить научную космическую программу. Работа профильных специалистов на орбите была бы очень полезна.