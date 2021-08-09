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В России могут создать научный "десант" для полётов в космос

Узкие специалисты могли бы проводить на МКС эксперименты, для которых нужны особые навыки.

8 августа, 22:59
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

Группа российских учёных может отправиться в открытый космос для проведения экспериментов. Такую возможность рассматривает Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, сообщил заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП Юрий Смирнов.

"Мы рассматриваем возможность создания группы специалистов, кто может проводить исследования, выполнение которых возможно только профессионалом в условиях космического полёта", — сказал он в беседе с ТАСС.

Смирнов уверен, что такие полёты смогли бы изменить научную космическую программу. Работа профильных специалистов на орбите была бы очень полезна.

Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС

Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС

Также, как сообщал Лайф, в России снимут первый художественный фильм в космосе. Режиссёром картины выступит автор "Текста" и "Холопа" Клим Шипенко.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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