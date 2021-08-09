В России могут создать научный "десант" для полётов в космос
Узкие специалисты могли бы проводить на МКС эксперименты, для которых нужны особые навыки.
Фото © "Роскосмос"
Группа российских учёных может отправиться в открытый космос для проведения экспериментов. Такую возможность рассматривает Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, сообщил заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП Юрий Смирнов.
"Мы рассматриваем возможность создания группы специалистов, кто может проводить исследования, выполнение которых возможно только профессионалом в условиях космического полёта", — сказал он в беседе с ТАСС.
Смирнов уверен, что такие полёты смогли бы изменить научную космическую программу. Работа профильных специалистов на орбите была бы очень полезна.
Также, как сообщал Лайф, в России снимут первый художественный фильм в космосе. Режиссёром картины выступит автор "Текста" и "Холопа" Клим Шипенко.
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