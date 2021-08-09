Придворный раскрыл, что запрещено подавать к обеду королевской семье Британии
Меню монархов строго регламентировано. Но среди них есть и тот, кто нарушает запреты.
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Некоторые продукты находятся под запретом для употребления в королевской семье Великобритании. Это распространяется даже на выездные фуршеты. Как говорит бывший мажордом Букингемского дворца Грант Харролд, королевским особам запрещено подавать, к примеру, морепродукты, так как это может привести к пищевому отравлению.
Этого правила, как говорит Харролд в беседе с изданием Express, придерживается вся семья, кроме старшего сына королевы принца Чарльза. Он позволяет себе есть устриц, невзирая на запрет матери.
Вторым запрещённым продуктом является чеснок. Харролд предупреждает, что перед визитом к королеве лучше избегать употребления этого овоща.
Ранее Лайф рассказывал, что жителя Британии приговорили к 28 годам тюрьмы за планы отравить мороженым семилетнего принца Джорджа. Злоумышленник также хотел расправиться с другими членами королевской семьи.
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