НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Придворный раскрыл, что запрещено подавать к обеду королевской семье Британии

Меню монархов строго регламентировано. Но среди них есть и тот, кто нарушает запреты.

8 августа, 23:57
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/theroyalfamily/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">theroyalfamily</a></u></p>

Фото © Instagram / theroyalfamily

Некоторые продукты находятся под запретом для употребления в королевской семье Великобритании. Это распространяется даже на выездные фуршеты. Как говорит бывший мажордом Букингемского дворца Грант Харролд, королевским особам запрещено подавать, к примеру, морепродукты, так как это может привести к пищевому отравлению.

Этого правила, как говорит Харролд в беседе с изданием Express, придерживается вся семья, кроме старшего сына королевы принца Чарльза. Он позволяет себе есть устриц, невзирая на запрет матери.

Вторым запрещённым продуктом является чеснок. Харролд предупреждает, что перед визитом к королеве лучше избегать употребления этого овоща.

Принц Гарри выпустит мемуары о жизни в королевской семье

Принц Гарри выпустит мемуары о жизни в королевской семье

Ранее Лайф рассказывал, что жителя Британии приговорили к 28 годам тюрьмы за планы отравить мороженым семилетнего принца Джорджа. Злоумышленник также хотел расправиться с другими членами королевской семьи.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Мужа принцессы Евгении застали на яхте с полуголыми моделями, пока она сидела дома с ребёнком

2 августа, 10:49

Елизавета II пожелала удачи сборной Англии перед финалом Евро-2020 и вспомнила, как вручала кубок в 1966-м

11 июля, 01:02

10 фото прошлого века, которые стали кадрами из голливудских фильмов, как только их раскрасили

вчера в 14:00

"Пришлось стрелять в разбитое окно": Медведь попытался вытащить сахалинца из внедорожника за ногу

вчера в 23:52

Почему рубль не может рухнуть, объяснил финансовый аналитик

вчера в 23:38

Новости партнеров

Layer 1