СМИ узнали, как Байден отреагировал на атаки "Талибана" при выводе войск США

Президент США Джо Байден решил не приостанавливать вывод войск из Афганистана, несмотря на наступление боевиков "Талибана"*. Об этом пишет газета The New York Post, отмечая, что стратегия администрации Байдена по этому вопросу "остаётся неизменной".

Прежде в Белом доме выражали надежду, что у официальных властей Афганистана хватит ресурсов и сил на противостояние талибам. Однако уже становится ясно, что это не так. 8 августа "Талибан" захватил сразу три административных центра северных провинций Кундуз, Сари-Пуль и Талукан.

Пентагон на этом фоне намерен ограничиваться планами по предоставлению ресурсов властям Афганистана. При этом ранее бомбардировщики США нанесли удары по талибам в провинции Джаузджан.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должна сыграть сама страна, а также другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.