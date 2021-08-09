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Украина заявила о возвращении в клуб космических стран без участия РФ

Там рассказали о планах запустить на собственной ракете орбитальную группировку спутников.

8 августа, 23:18
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cyclone-4-yuznoe_v_polete.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КБ "Южное"</a></p>

Фото © КБ "Южное"

Украина намерена вернуться в клуб космических стран без участия России, первый запуск новой украинской ракеты-носителя "Циклон-4М" с космодрома в Канаде запланирован на следующий год, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

"Мы акцентируем наше внимание также на вступлении в Европейское космическое агентство, мы плотно работаем с американскими компаниями", — цитирует главу ГКАУ Defense News.

Как отмечает издание, до конца текущего года на Украине ожидается утверждение пятилетней космической программы с соответствующим финансированием. Тафтай также озвучил намерение Киева построить собственную орбитальную группировку спутников.

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О первом огневом испытании ступени ракеты "Циклон-4" на Украине заявили в августе 2019 года. В "Южном" заверили, что все системы отработали отлично, двигатель третьей ступени включался пять раз.

"Циклон-4" — это украинский проект по созданию коммерческой ракеты-носителя и инфраструктуры для космодрома. С 2004 года он реализовывался совместно с Бразилией, однако в 2015 году по инициативе экс-президента южноамериканской страны Дилмы Русеф были заморожены все работы. В 2017 году СМИ сообщили, что украинскую космическую ракету будут запускать в Канаде.

Ранее Лайф сообщал, что Украина решила выйти из протокола о Межгосударственном совете СНГ по космосу. В пояснительной записке говорится о том, что документ уже устарел и не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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