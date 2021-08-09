Украина заявила о возвращении в клуб космических стран без участия РФ

Украина намерена вернуться в клуб космических стран без участия России, первый запуск новой украинской ракеты-носителя "Циклон-4М" с космодрома в Канаде запланирован на следующий год, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

"Мы акцентируем наше внимание также на вступлении в Европейское космическое агентство, мы плотно работаем с американскими компаниями", — цитирует главу ГКАУ Defense News.

Как отмечает издание, до конца текущего года на Украине ожидается утверждение пятилетней космической программы с соответствующим финансированием. Тафтай также озвучил намерение Киева построить собственную орбитальную группировку спутников.

О первом огневом испытании ступени ракеты "Циклон-4" на Украине заявили в августе 2019 года. В "Южном" заверили, что все системы отработали отлично, двигатель третьей ступени включался пять раз.

"Циклон-4" — это украинский проект по созданию коммерческой ракеты-носителя и инфраструктуры для космодрома. С 2004 года он реализовывался совместно с Бразилией, однако в 2015 году по инициативе экс-президента южноамериканской страны Дилмы Русеф были заморожены все работы. В 2017 году СМИ сообщили, что украинскую космическую ракету будут запускать в Канаде.