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Почему рубль не может рухнуть, объяснил финансовый аналитик

Российская валюта зависима не только от сырьевых рынков, но и от мировых политических решений.

8 августа, 23:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На данный момент оснований для дальнейшего снижения рубля не наблюдается. Этого мнения придерживается финансовый аналитик Андрей Маслов. Он отмечает, что сейчас соотношение курса рубля к доллару соотносится с прогнозами аналитиков.

"Несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса, мировая экономика продолжает восстановление, цены на энергоносители растут, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи Байдена и Путина в июне этого года", — сказал Маслов в беседе с агентством "Прайм".

В целом, по его мнению, рубль сейчас зависит в основном от мировых политических решений, а это во многом менее предсказуемо. В то же время индикаторов, свидетельствующих о росте неопределённости в этой сфере, на данный момент не наблюдается.

Однако аналитик предупреждает, что август считается плохим месяцем для инвесторов. Впрочем, даже с учётом этого не прогнозируется серьёзных отклонений от целевых значений в диапазоне 72–75 рублей за доллар.

Финансовый аналитик рассказала, какой валютой можно заменить доллар

Финансовый аналитик рассказала, какой валютой можно заменить доллар

Ранее эксперт по фондовому рынку рассказал о справедливом курсе рубля. Дмитрий Бабин считает, что инфляция в РФ находится на достаточно высоком уровне и будет занимать такую позицию ещё несколько месяцев.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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