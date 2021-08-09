Почему рубль не может рухнуть, объяснил финансовый аналитик
Российская валюта зависима не только от сырьевых рынков, но и от мировых политических решений.
Фото © Pixabay
На данный момент оснований для дальнейшего снижения рубля не наблюдается. Этого мнения придерживается финансовый аналитик Андрей Маслов. Он отмечает, что сейчас соотношение курса рубля к доллару соотносится с прогнозами аналитиков.
"Несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса, мировая экономика продолжает восстановление, цены на энергоносители растут, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи Байдена и Путина в июне этого года", — сказал Маслов в беседе с агентством "Прайм".
В целом, по его мнению, рубль сейчас зависит в основном от мировых политических решений, а это во многом менее предсказуемо. В то же время индикаторов, свидетельствующих о росте неопределённости в этой сфере, на данный момент не наблюдается.
Однако аналитик предупреждает, что август считается плохим месяцем для инвесторов. Впрочем, даже с учётом этого не прогнозируется серьёзных отклонений от целевых значений в диапазоне 72–75 рублей за доллар.
Ранее эксперт по фондовому рынку рассказал о справедливом курсе рубля. Дмитрий Бабин считает, что инфляция в РФ находится на достаточно высоком уровне и будет занимать такую позицию ещё несколько месяцев.
Комментариев: 0