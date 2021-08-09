Почему рубль не может рухнуть, объяснил финансовый аналитик

На данный момент оснований для дальнейшего снижения рубля не наблюдается. Этого мнения придерживается финансовый аналитик Андрей Маслов. Он отмечает, что сейчас соотношение курса рубля к доллару соотносится с прогнозами аналитиков.

"Несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса, мировая экономика продолжает восстановление, цены на энергоносители растут, а градус геополитического напряжения заметно снизился после встречи Байдена и Путина в июне этого года", — сказал Маслов в беседе с агентством "Прайм".

В целом, по его мнению, рубль сейчас зависит в основном от мировых политических решений, а это во многом менее предсказуемо. В то же время индикаторов, свидетельствующих о росте неопределённости в этой сфере, на данный момент не наблюдается.

Однако аналитик предупреждает, что август считается плохим месяцем для инвесторов. Впрочем, даже с учётом этого не прогнозируется серьёзных отклонений от целевых значений в диапазоне 72–75 рублей за доллар.