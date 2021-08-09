Медведь попытался вытащить сахалинца из внедорожника за ногу. Фото © Instagram / rybalkasakhalin

На сахалинца, спящего в своём внедорожнике на берегу моря, напал крупный медведь. Зверь атаковал машину со всех сторон и, со слов хозяина машины, даже забрался на крышу автомобиля. Пик опасности наступил тогда, когда бурый разбил стекло и, просунув лапу в салон, стал тащить мужчину за ногу. Тут уже пришлось применить оружие.

"Вот такая с виду красота, утро, я проснулся. Теперь посмотрите, если будет видно, что было ночью. Вот это первый укус. Тут видно прыжок на крышу. С другой стороны ещё один прыжок. Со стороны пассажира спереди полностью выбито окно. Ветровик сгрыз. Меня за ногу пытался вытащить. Пришлось стрелять ночью в разбитое окно, прямо в рыло. Медведь не просто большой, он громадный", — говорит сахалинец на видео, которое он опубликовал в соцсетях.

Где это точно случилось, не говорится. Жители Сахалина опасаются, что разъярённый подранок может выйти в населённые пункты. Предположительно, как пишет местный портал ASTV, встреча медведя и автомобилиста произошла в бухте Тихой или же в районе Остромысовки в Долинском районе. Журналисты обратились в Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области с просьбой проконтролировать ситуацию.