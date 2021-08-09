Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной 40-летний бизнесмен Курбан Омаров опубликовал видео в одних шортах и тут же подвергся шквалу критики со стороны подписчиков. Мужчина ответил, что два нижних кубика вернуть ему не составит труда. И тут уже уколол бывшую жену.

"Подумаешь, всего лишь два нижних кубика заплыли. Дайте мне месяц, я верну их. Их точно верну!" — ответил Омаров своим фолловерам.

"Это было тонко", "Ирония тысячного уровня", "Ответ с заковыркой", — оценили высказывание Омарова подписчики.

Сейчас, судя по соцсетям Омарова, он полностью сосредоточился на воспитании детей — дочери Теоны и сына Омара. По публикациям можно сделать вывод, что всё своё свободное время он с удовольствием проводит с наследниками.