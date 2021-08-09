"Дайте мне месяц": Экс-супруг Бородиной Омаров подколол её, рассуждая о лишнем весе
40-летний бизнесмен опубликовал видео, на котором заметно, что он поправился. Подписчики обрушили на него шквал критики.
Фото © Instagram / Курбан Омаров
Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной 40-летний бизнесмен Курбан Омаров опубликовал видео в одних шортах и тут же подвергся шквалу критики со стороны подписчиков. Мужчина ответил, что два нижних кубика вернуть ему не составит труда. И тут уже уколол бывшую жену.
"Подумаешь, всего лишь два нижних кубика заплыли. Дайте мне месяц, я верну их. Их точно верну!" — ответил Омаров своим фолловерам.
"Это было тонко", "Ирония тысячного уровня", "Ответ с заковыркой", — оценили высказывание Омарова подписчики.
Сейчас, судя по соцсетям Омарова, он полностью сосредоточился на воспитании детей — дочери Теоны и сына Омара. По публикациям можно сделать вывод, что всё своё свободное время он с удовольствием проводит с наследниками.
6 августа суд официально развёл Ксению Бородину с Курбаном Омаровым. Второй брак известной телеведущей продлился почти шесть лет, супруги воспитывают общую дочь Теону. На развод подала Ксения — из-за того, что мужа застали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Причём телеведущая и ранее жаловалась на предательство супруга: он изменил ей за десять дней до родов. Лайф сообщал, что Ксения отмечала развод несколько дней.
Комментариев: 0