В Саратовской области опрокинулся рейсовый автобус
По предварительным данным, пострадало десять человек. На месте ЧП работают экстренные службы.
Фото © ГУ МЧС РФ по Саратовской области
В Саратовской области на федеральной трассе Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, который следовал из Белгорода в Саратов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В ведомстве рассказали, что информация об аварии поступила в 01:30 мск. ДТП произошло у города Калининска. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, пострадало десять человек.
Ранее Лайф писал, что в Бурятии студенты пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом.
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