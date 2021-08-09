В Саратовской области опрокинулся рейсовый автобус

В Саратовской области на федеральной трассе Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, который следовал из Белгорода в Саратов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что информация об аварии поступила в 01:30 мск. ДТП произошло у города Калининска. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, пострадало десять человек.