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В Саратовской области опрокинулся рейсовый автобус

По предварительным данным, пострадало десять человек. На месте ЧП работают экстренные службы.

9 августа, 00:51

Фото © ГУ МЧС РФ по Саратовской области

В Саратовской области на федеральной трассе Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, который следовал из Белгорода в Саратов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

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В ведомстве рассказали, что информация об аварии поступила в 01:30 мск. ДТП произошло у города Калининска. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, пострадало десять человек.

Ранее Лайф писал, что в Бурятии студенты пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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