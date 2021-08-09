Лайф публикует видео с места опрокидывания автобуса под Саратовом. Видео © LiFE

Двенадцать человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Саратовской области, двое из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах региона. Так выглядит список пострадавших, среди них есть дети:

1. Белашева Е., 1985 г.р. 2. Тулькова И., 1977 г.р. 3. Худоян К., 1963 г.р. 4. Потёмкина Н., 1967 г.р. 5. Мых Н., 1970 г.р. 6. Юрчило В., 1976 г.р. 7. Готовцев И., 1985 г.р. 8. Карина А., 2008 г.р. 9. Юрий К., 2010 г.р. 10. Пронкин А., 1979 г.р. 11. Худоян И., 1990 г.р. 12. Иванникова Е., 1980 г.р.

Судя по кадрам Лайфа с места аварии, пассажиры выбирались из автобуса через разбитое лобовое стекло транспортного средства.

Фото © LiFE

Двое отправлены на амбулаторное лечение, остальные помещены в Калининскую районную больницу, в том числе два человека в тяжёлом состоянии.