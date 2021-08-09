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Названы регионы, где самый доступный бензин

В числе таких обе столицы, а аутсайдеры по этому показателю — Ивановская область и Дагестан.

9 августа, 01:11
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В число регионов, жители которых могут купить на свои зарплаты больше всего бензина, входят территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидеры — Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

Как говорится в результатах исследования РИА "Новости", в этих двух субъектах РФ на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92. Жители Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа могут купить более полутора тысяч литров в месяц.

В аутсайдерах оказались жители Ивановской области и Дагестана — 562 и 563 литра соответственно. Эксперты объясняют это не столько ценами на бензин, которые в названных регионах близки к среднероссийским или ниже их, сколько невысокими зарплатами.

Минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля 2021 года зафиксирована в Челябинской области (42,74 рубля за литр). Ещё в шести регионах его цена была ниже 44 рублей за литр. Это Омская, Калужская, Кемеровская области, Алтайский край, Томская и Курганская области.

Бензин начал дешеветь после угрозы Минэнерго приостановить экспорт

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Ранее цены на бензин АИ-92 вновь достигли исторического максимума на бирже. Стоимость тонны топлива этой марки выросла до 57,602 тысячи рублей. Предыдущий рекорд был побит 22 июля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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