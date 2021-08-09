Названы регионы, где самый доступный бензин

В число регионов, жители которых могут купить на свои зарплаты больше всего бензина, входят территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидеры — Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

Как говорится в результатах исследования РИА "Новости", в этих двух субъектах РФ на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92. Жители Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа могут купить более полутора тысяч литров в месяц.

В аутсайдерах оказались жители Ивановской области и Дагестана — 562 и 563 литра соответственно. Эксперты объясняют это не столько ценами на бензин, которые в названных регионах близки к среднероссийским или ниже их, сколько невысокими зарплатами.

Минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля 2021 года зафиксирована в Челябинской области (42,74 рубля за литр). Ещё в шести регионах его цена была ниже 44 рублей за литр. Это Омская, Калужская, Кемеровская области, Алтайский край, Томская и Курганская области.