Назван срок, в течение которого может развиться постковидный синдром

Постковидный синдром может обнаружиться даже через полгода после выписки из больницы, но чаще всего его проявления отмечают через четыре недели после перенесённого коронавируса, заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трёх до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели", — сказала Плоскирева в интервью РИА "Новости".

У тех, кто перенёс коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.