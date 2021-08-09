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"Она кричала на меня": Тарантино рассказал об обещании не давать матери ни копейки

По словам режиссёра, такую клятву он дал себе ещё в детстве, но однажды всё же помог матери финансово.

9 августа, 01:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/tarantinoxx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tarantinoxx</a></p>

Фото © Instagram / tarantinoxx

Известный американский режиссёр Квентин Тарантино в детстве поклялся никогда не давать матери деньги, которые он заработает как писатель. Это связано с тем, что она не понимала его пристрастия к сочинительству.

По словам режиссёра, первый серьёзный сценарий он написал в 12 лет, но тогда мать не одобрила его увлечение. Учителя тоже воспринимали тягу Тарантино как бунтарский акт.

"Она кричала на меня, а в середине своей тирады выдала: "Кстати, эта твоя "писательская карьера", которой ты занимаешься, — это дерьмо закончено!" И когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я подумал: "Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, вы не получите ни цента", — цитирует режиссёра Page Six.

Данного обещания режиссёр старается придерживаться и сейчас. Однако однажды, когда у матери были проблемы с налоговой, он всё-таки помог ей финансово.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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