"Она кричала на меня": Тарантино рассказал об обещании не давать матери ни копейки
По словам режиссёра, такую клятву он дал себе ещё в детстве, но однажды всё же помог матери финансово.
Фото © Instagram / tarantinoxx
Известный американский режиссёр Квентин Тарантино в детстве поклялся никогда не давать матери деньги, которые он заработает как писатель. Это связано с тем, что она не понимала его пристрастия к сочинительству.
По словам режиссёра, первый серьёзный сценарий он написал в 12 лет, но тогда мать не одобрила его увлечение. Учителя тоже воспринимали тягу Тарантино как бунтарский акт.
"Она кричала на меня, а в середине своей тирады выдала: "Кстати, эта твоя "писательская карьера", которой ты занимаешься, — это дерьмо закончено!" И когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я подумал: "Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, вы не получите ни цента", — цитирует режиссёра Page Six.
Данного обещания режиссёр старается придерживаться и сейчас. Однако однажды, когда у матери были проблемы с налоговой, он всё-таки помог ей финансово.
Ранее Тарантино рассказал, чем ему не угодил "Джокер". В фильме всё же оказалась одна сцена, которая не оставила режиссёра равнодушным.
Комментариев: 0