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Теннисистка Касаткина проиграла американке в финале турнира WTA

Сейчас российская спортсменка занимает 36-е место в мировом рейтинге.

9 августа, 02:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kasatkina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kasatkina</a></p>

Фото © Instagram / kasatkina

Финальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе закончился поражением для россиянки Дарьи Касаткиной. Она проиграла представительнице США Даниэль Коллинз.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (10:12), 6:1 в пользу американки, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Касаткиной достался четвёртый номер.

Призовой фонд турнира в Сан-Хосе составляет 565 тысяч долларов. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса, в 2019-м победительницей стала китаянка Чжэн Сайсай. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир в Сан-Хосе, является Анна Чакветадзе (2007).

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А ранее Касаткина вылетела с Уимблдонского турнира. Звезда российского тенниса уступила латышке Елене Остапенко, хотя по ходу матча имела все шансы на победу. За это она подверглась оскорблениям со стороны футболиста "Алании".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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