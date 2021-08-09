Теннисистка Касаткина проиграла американке в финале турнира WTA

Финальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе закончился поражением для россиянки Дарьи Касаткиной. Она проиграла представительнице США Даниэль Коллинз.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (10:12), 6:1 в пользу американки, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Касаткиной достался четвёртый номер.

Призовой фонд турнира в Сан-Хосе составляет 565 тысяч долларов. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса, в 2019-м победительницей стала китаянка Чжэн Сайсай. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир в Сан-Хосе, является Анна Чакветадзе (2007).