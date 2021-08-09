Почти 300 тысячам жителей Японии предписали эвакуироваться из-за тайфуна
"Лупит" покидает западные районы страны и направляется на северо-восток. Порывы ветра достигают 35 м/с.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Из-за возможного схода оползней и риска наводнений по причине тайфуна "Лупит" в Японии власти предписали эвакуироваться по меньшей мере 291,1 тысячи человек. Из-за стихии там также отменили более 60 авиарейсов.
Sunrise over Tropical Storm #Lupit over #Japan. Current wind speed near 95 km/h. #台風9号 pic.twitter.com/DbMU7pAah6— Zoom Earth (@zoom_earth) August 9, 2021
Как отмечает телеканал NHK, соответствующие указания касаются жителей западных префектур Хиросима и Симане, а также центральной Айти. Для населения же юго-западных районов страны аналогичные предписания были отменены. Как сообщается, "Лупит" покидает западные районы страны и направляется на северо-восток. Скорость ветра достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с.
Ранее Лайф сообщал, что обильный на осадки тайфун "Непартак" чуть не сорвал Олимпиаду в Токио.
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