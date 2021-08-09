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Почти 300 тысячам жителей Японии предписали эвакуироваться из-за тайфуна

"Лупит" покидает западные районы страны и направляется на северо-восток. Порывы ветра достигают 35 м/с.

9 августа, 02:32
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Из-за возможного схода оползней и риска наводнений по причине тайфуна "Лупит" в Японии власти предписали эвакуироваться по меньшей мере 291,1 тысячи человек. Из-за стихии там также отменили более 60 авиарейсов.

Как отмечает телеканал NHK, соответствующие указания касаются жителей западных префектур Хиросима и Симане, а также центральной Айти. Для населения же юго-западных районов страны аналогичные предписания были отменены. Как сообщается, "Лупит" покидает западные районы страны и направляется на северо-восток. Скорость ветра достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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