Почти 300 тысячам жителей Японии предписали эвакуироваться из-за тайфуна

Из-за возможного схода оползней и риска наводнений по причине тайфуна "Лупит" в Японии власти предписали эвакуироваться по меньшей мере 291,1 тысячи человек. Из-за стихии там также отменили более 60 авиарейсов.

Как отмечает телеканал NHK, соответствующие указания касаются жителей западных префектур Хиросима и Симане, а также центральной Айти. Для населения же юго-западных районов страны аналогичные предписания были отменены. Как сообщается, "Лупит" покидает западные районы страны и направляется на северо-восток. Скорость ветра достигает 23 м/с с порывами до 35 м/с.