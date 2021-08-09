Россияне пожаловались на слишком шумную майнинговую ферму под их окнами
Специалистам пришлось замерять уровень звука вентиляторов специальными приборами, в том числе в квартирах недовольных.
Фото © NGS24.RU
В городе Дивногорске Красноярского края проверили майнинговую ферму на уровень шума. Она находится рядом с многоэтажным домом, и его жители жаловались, что звук от работающих вентиляторов сопоставим с рёвом турбины самолёта.
Как пишет NGS24.ru, замеры были сделаны 20 июля, недавно сообщили о результатах. Норматив оказался не нарушен. По словам помощника прокурора Дивногорска Анастасии Вещиковой, жители говорят, что в последние недели шум почти не слышен, то есть они заметили улучшения.
"Предприниматели меняют шумные вентиляторы на более тихие, кроме того, в ближайших планах у них есть строительство шумозащитных экранов, что сведёт проблему на нет. У них есть незначительные нарушения по пожарной безопасности, однако их можно устранить и продолжать работу", — говорит помощница прокурора.
В прокуратуре намерены выйти с проверкой и двух других ферм, которые расположены в той же промышленной зоне.
А в Петербурге у фигуранта дела о перекрытии дорог нашли подпольную майнинговую ферму. Соседи молодого человека не знали о "промысле", но иногда очень большие счета за электроэнергию вызывали у них удивление.
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