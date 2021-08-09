Россияне пожаловались на слишком шумную майнинговую ферму под их окнами

В городе Дивногорске Красноярского края проверили майнинговую ферму на уровень шума. Она находится рядом с многоэтажным домом, и его жители жаловались, что звук от работающих вентиляторов сопоставим с рёвом турбины самолёта.

Как пишет NGS24.ru, замеры были сделаны 20 июля, недавно сообщили о результатах. Норматив оказался не нарушен. По словам помощника прокурора Дивногорска Анастасии Вещиковой, жители говорят, что в последние недели шум почти не слышен, то есть они заметили улучшения.

"Предприниматели меняют шумные вентиляторы на более тихие, кроме того, в ближайших планах у них есть строительство шумозащитных экранов, что сведёт проблему на нет. У них есть незначительные нарушения по пожарной безопасности, однако их можно устранить и продолжать работу", — говорит помощница прокурора.

В прокуратуре намерены выйти с проверкой и двух других ферм, которые расположены в той же промышленной зоне.