Посол России в Германии назвал срок окончания строительства "Северного потока – 2"

Работы по строительству газопровода "Северный поток – 2" уже на финальной стадии, до их завершения осталось несколько недель. Об этом рассказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

"Исходим из того, что германо-американская договорённость не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока – 2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", — сказал Нечаев в интервью "Известиям".