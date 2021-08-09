Посол России в Германии назвал срок окончания строительства "Северного потока – 2"
Сергей Нечаев отметил, что заявление США и ФРГ, касающееся газопровода, юридической силы не имеет, Россию ни к чему не обязывает.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Работы по строительству газопровода "Северный поток – 2" уже на финальной стадии, до их завершения осталось несколько недель. Об этом рассказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Исходим из того, что германо-американская договорённость не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока – 2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", — сказал Нечаев в интервью "Известиям".
Он напомнил, что США и Германия не заключали соглашения по поводу газопровода, они лишь выступили с заявлением, которое юридической силы не имеет. Также оно ни к чему не обязывает Россию.
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Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%. Ранее СМИ узнали о нежелании ФРГ отказываться от "Северного потока – 2" — вне зависимости от позиции США.
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