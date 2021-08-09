На предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будет обсуждаться три блока вопросов. Как рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, речь пойдёт о политике, экономике и сфере безопасности.

В эфире телеканала "Украина 24" дипломат пояснил, что в последнем будут подняты темы Донбасса и Крыма. А рассказывая об экономическом блоке, Кулеба подчеркнул, что Украина не скрывает, что "хочет видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях".