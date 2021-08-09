"Хотим видеть больше американских денег": В МИД Украины назвали три темы переговоров Зеленского и Байдена
Ожидается, что встреча лидеров двух стран состоится 30 августа в Белом доме. Вашингтон намерен показать, что по-прежнему поддерживает Киев.
Фото © Twitter / Владимир Зеленский
На предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будет обсуждаться три блока вопросов. Как рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, речь пойдёт о политике, экономике и сфере безопасности.
В эфире телеканала "Украина 24" дипломат пояснил, что в последнем будут подняты темы Донбасса и Крыма. А рассказывая об экономическом блоке, Кулеба подчеркнул, что Украина не скрывает, что "хочет видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях".
Ранее Лайф писал, что Белый дом назвал дату визита Зеленского в США — 30 августа. Как считают в Вашингтоне, эта встреча подтвердит непоколебимую поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
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