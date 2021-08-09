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"Хотим видеть больше американских денег": В МИД Украины назвали три темы переговоров Зеленского и Байдена

Ожидается, что встреча лидеров двух стран состоится 30 августа в Белом доме. Вашингтон намерен показать, что по-прежнему поддерживает Киев.

9 августа, 03:40
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Twitter / Владимир Зеленский

На предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будет обсуждаться три блока вопросов. Как рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, речь пойдёт о политике, экономике и сфере безопасности.

В эфире телеканала "Украина 24" дипломат пояснил, что в последнем будут подняты темы Донбасса и Крыма. А рассказывая об экономическом блоке, Кулеба подчеркнул, что Украина не скрывает, что "хочет видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях".

"Обсудим возвращение Крыма": Зеленский рассказал о главных темах грядущих переговоров с Байденом

"Обсудим возвращение Крыма": Зеленский рассказал о главных темах грядущих переговоров с Байденом

Ранее Лайф писал, что Белый дом назвал дату визита Зеленского в США — 30 августа. Как считают в Вашингтоне, эта встреча подтвердит непоколебимую поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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