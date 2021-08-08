В Петербурге полицейские благодаря служебной овчарке оперативно поймали насильника

В Санкт-Петербурге полицейские оперативно задержали мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины. Успеха операции удалось достичь во многом благодаря оперативной овчарке по кличке Есения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что вечером 7 августа в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что неизвестный избил и изнасиловал 34-летнюю жительницу Самарской области. Правоохранители выяснили, что мужчина, представившись Иваном, завёл свою жертву в парадную расселенного дома, где, угрожая ножом, напал на неё.

На поиск злоумышленника были ориентированы патрульные наряды полиции, а также направлен кинолог со служебной овчаркой Есенией. Полицейская собака, взяв след с места преступления, довела следователей до одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте. Во дворе овчарка среагировала на двух мужчин, выходивших из дома, один из них по приметам подходил под описание нападавшего. Его задержали и доставили в отдел для разбирательств.

Злоумышленником оказался 43-летний петербуржец, за плечами которого судимости за преступления сексуального характера. В ходе проверки выяснилось, что на пострадавшую напал именно он. В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия.