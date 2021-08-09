Павильоны "Здоровая Москва" помогут выявлять послековидные осложнения
Все анализы горожане смогут сделать бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к поликлинике.
Фото © Сайт Сергея Собянина
С 9 августа в павильонах "Здоровая Москва" жители столицы смогут пройти профилактическое обследование. Об этом сообщил на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
"Причём особый акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесённого CoViD-19", — написал он.
Также Собянин сообщил, что для выявления осложнений москвичам, переболевшим ковидом, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований. Он уточнил, что все анализы можно сделать бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Горожанам понадобится только паспорт или другой документ с Ф. И. О. и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте. Вакцинация от CoViD-19 в павильонах "Здоровая Москва" тоже будет продолжаться, добавил мэр.
Ранее Лайф писал о том, что в России за прошедшие сутки ковид подтвердился у 22 866 человек. При этом 15 669 пациентов полностью излечились от болезни за последние 24 часа, а общее число выздоровевших достигло 5 755 507.
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