Павильоны "Здоровая Москва" помогут выявлять послековидные осложнения

Также Собянин сообщил, что для выявления осложнений москвичам, переболевшим ковидом, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований. Он уточнил, что все анализы можно сделать бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Горожанам понадобится только паспорт или другой документ с Ф. И. О. и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте. Вакцинация от CoViD-19 в павильонах "Здоровая Москва" тоже будет продолжаться, добавил мэр.