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В России выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом за сутки

Выздоровело за тот же период 14 474 человека, а число летальных исходов составило 769.

9 августа, 08:32

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России выросло на 22 160 человек за сутки. Об этом сообщил в понедельник федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%. Количество вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 474 человека, а число летальных исходов составило 769 против 787 днём ранее.

Больше всего заболевших выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Нижегородской области. В частности, в российской столице число заразившихся увеличилось за сутки на 2150 против 2761 днём ранее, а число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 59, что стало минимумом с 9 июня. Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось за сутки на 1895. Это минимум с 6 июля. В Подмосковье за сутки заболело 1487 человек, а в Нижегородской области — 539.

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Ранее Лайф писал, что в Минздраве спрогнозировали сроки появления в РФ коллективного иммунитета к ковиду. По словам первого замглавы ведомства, запасы антикоронавирусных прививок на данный момент имеются во всех субъектах РФ. При этом, по его словам, темпы вакцинации по-прежнему разнятся.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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