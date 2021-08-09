В России выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России выросло на 22 160 человек за сутки. Об этом сообщил в понедельник федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%. Количество вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 474 человека, а число летальных исходов составило 769 против 787 днём ранее.

Больше всего заболевших выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Нижегородской области. В частности, в российской столице число заразившихся увеличилось за сутки на 2150 против 2761 днём ранее, а число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 59, что стало минимумом с 9 июня. Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось за сутки на 1895. Это минимум с 6 июля. В Подмосковье за сутки заболело 1487 человек, а в Нижегородской области — 539.