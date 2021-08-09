Назван самый малочисленный коренной народ России

В России определили самый малочисленный коренной народ. Кереки, или, как они себя называют, анкалгакку ("приморские люди"), живут в Беринговском районе на Чукотке. К этому этносу себя относят всего четыре человека, а керекским языком владеют десять жителей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Медиаофис Всероссийской переписи населения.

Коренной малочисленный народ — это этнос численностью менее пятидесяти тысяч человек, который проживает на своей исторической родине, сохраняет свой язык, обычаи, промыслы и осознаёт себя как отдельный народ. Согласно переписи 2010 года, в России живут 316 тысяч человек, которые относят себя к коренным малочисленным народам. Более актуальные данные о численности представителей этносов на территории РФ станут известны после переписи-2021.