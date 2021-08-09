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После ЧП с выброшенным в окно ребёнком в Москве завели ещё одно дело

В настоящее время исследуется документация и проводится допрос должностных лиц.

9 августа, 08:02
<p>Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ</p>

Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

В Главном следственном управлении СКР по Москве выявили халатность в действиях должностных лиц после того, как мужчина выбросил двухлетнего сына из окна на юго-востоке города. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СКР Юлия Иванова.

На сотрудников органов системы профилактики несовершеннолетних заведено уголовное дело, в настоящее время исследуется документация и проводится допрос должностных лиц.

Кадры 18+: Лайф публикует видео момента падения малыша, которого из окна выбросил отец

Кадры 18+: Лайф публикует видео момента падения малыша, которого из окна выбросил отец

Напомним, отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе столицы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его самочувствии. На момент задержания 24-летний Леонид Кудрявцев находился в не очень адекватном состоянии, сейчас мужчина заключён под стражу.

"Мужчина смотрел сверху": Появилось видео спасения выброшенного отцом из окна двухлетнего малыша

"Мужчина смотрел сверху": Появилось видео спасения выброшенного отцом из окна двухлетнего малыша

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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