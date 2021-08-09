После ЧП с выброшенным в окно ребёнком в Москве завели ещё одно дело
В настоящее время исследуется документация и проводится допрос должностных лиц.
Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ
В Главном следственном управлении СКР по Москве выявили халатность в действиях должностных лиц после того, как мужчина выбросил двухлетнего сына из окна на юго-востоке города. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СКР Юлия Иванова.
На сотрудников органов системы профилактики несовершеннолетних заведено уголовное дело, в настоящее время исследуется документация и проводится допрос должностных лиц.
Напомним, отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе столицы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его самочувствии. На момент задержания 24-летний Леонид Кудрявцев находился в не очень адекватном состоянии, сейчас мужчина заключён под стражу.
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