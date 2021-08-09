После ЧП с выброшенным в окно ребёнком в Москве завели ещё одно дело

В Главном следственном управлении СКР по Москве выявили халатность в действиях должностных лиц после того, как мужчина выбросил двухлетнего сына из окна на юго-востоке города. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СКР Юлия Иванова.