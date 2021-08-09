В Самаре из изолятора временного содержания сбежал заражённый коронавирусом арестант. Однако далеко уйти ему не удалось — спустя три часа после дерзкого побега его нашли, теперь он является фигурантом ещё одного уголовного дела. Об обстоятельствах происшествия Лайфу рассказал источник.

19-летний парень попал за решётку по подозрению в хранении и сбыте крупной партии наркотиков. Он был помещён в самарский СИЗО, однако 19 июля его перевели на карантин в ИВС, так как заключённый заболел ковидом. Вечером 6 августа при обходе дежурный не заметил ничего странного — все арестанты были на своих местах. Однако уже спустя 15 минут после обхода один из них решил покинуть ИВС.

Сразу после полуночи 7 августа 19-летний парень открутил внутреннюю решётку, выбил наружную и с помощью простыни спустился с третьего этажа. Он смог преодолеть расстояние в пять метров от окна до забора и скрылся.

После обнаружения пропажи арестанта полиция провела спецоперацию, в итоге спустя три часа беглеца задержали. Полиция проводит служебную проверку, возбуждено уголовное дело и против заключённого, и по факту побега.