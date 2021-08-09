ФСБ рассекретила японскую методичку по пыткам во время Второй мировой войны

Согласно требованиям, у пленных не должно было оставаться следов допроса в виде ран и шрамов.

Под конец Второй мировой войны японские военные готовились жестоко пытать пленных, а Генштаб Квантунской армии даже разработал специальную методичку с описанием способов мучения. Об этом говорится в документах, которые рассекретила ФСБ России.

"Пытка, причиняя физические страдания, должна поддерживаться и продолжаться таким образом, чтобы [допрашиваемому] не было иных способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний", — говорилось в "Руководстве к секретной войне", разработанном в 1944 году.

Японское командование требовало, чтобы у пленных не оставалось следов допроса в виде ран и шрамов, а сами способы пыток должны были быть лёгкими в применении. В качестве примера авторы методички предлагали капать в нос и рот допрашиваемого воду, заранее положив человека на спину и задрав ему ноги. При этом после пыток японские генштабисты требовали убеждать пленных, что причинение страданий на допросах является естественной мерой.