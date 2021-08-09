ФСБ рассекретила японскую методичку по пыткам во время Второй мировой войны
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Согласно требованиям, у пленных не должно было оставаться следов допроса в виде ран и шрамов.
Под конец Второй мировой войны японские военные готовились жестоко пытать пленных, а Генштаб Квантунской армии даже разработал специальную методичку с описанием способов мучения. Об этом говорится в документах, которые рассекретила ФСБ России.
"Пытка, причиняя физические страдания, должна поддерживаться и продолжаться таким образом, чтобы [допрашиваемому] не было иных способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний", — говорилось в "Руководстве к секретной войне", разработанном в 1944 году.
Японское командование требовало, чтобы у пленных не оставалось следов допроса в виде ран и шрамов, а сами способы пыток должны были быть лёгкими в применении. В качестве примера авторы методички предлагали капать в нос и рот допрашиваемого воду, заранее положив человека на спину и задрав ему ноги. При этом после пыток японские генштабисты требовали убеждать пленных, что причинение страданий на допросах является естественной мерой.
Как сообщал ранее Лайф, среди других рассекреченных документов оказались доказательства подготовки военных Японии к войне с СССР, которая велась с 1938 года.