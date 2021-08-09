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Первый за шесть лет самолёт из РФ приземлился в египетской Хургаде

Помимо этого с сегодняшнего дня открываются полёты в Молдавию, Доминиканскую Республику, Бахрейн.

9 августа, 06:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолёт авиакомпании EgyptAir приземлился в понедельник в Хургаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта города.

Как уточнили в воздушной гавани, самолёт сел около 08:40 по местному времени (09:40 мск).

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Напомним, с сегодняшнего дня Россия впервые с 2015 года возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. К полётам допустили восемь российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7, Azur Air, "Нордстар", "Смартавиа", Royal Flight и Nordwind. Кроме того, с этого дня прямые рейсы из Москвы запустил египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir, а с 9 августа открываются полёты в Молдавию, Доминиканскую Республику, Бахрейн.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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