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Лайф узнал о состоянии пострадавших при ДТП со спорткаром в центре Москвы

С места аварии были госпитализированы водители обоих автомобилей.

9 августа, 06:39
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/lodyakov.v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lodyakov.v</a></p>

Фото © Instagram / lodyakov.v

После ДТП в центре Москвы водитель спорткара Mercedes AMG GT впал в кратковременную кому. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

С места аварии мужчина 1991 года рождения был доставлен в НИИ Склифосовского. Там его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже он начал приходить в себя. Водитель второго "мерседеса" был доставлен в ГКБ имени Боткина. Сейчас он находится в сознании.

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Напомним, авария с участием дорогого спорткара произошла на улице Тверской сегодня рано утром. Разогнавшись до 200 километров в час, лихач не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, после чего вылетел на тротуар.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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