Лайф узнал о состоянии пострадавших при ДТП со спорткаром в центре Москвы
С места аварии были госпитализированы водители обоих автомобилей.
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После ДТП в центре Москвы водитель спорткара Mercedes AMG GT впал в кратковременную кому. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
С места аварии мужчина 1991 года рождения был доставлен в НИИ Склифосовского. Там его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже он начал приходить в себя. Водитель второго "мерседеса" был доставлен в ГКБ имени Боткина. Сейчас он находится в сознании.
Напомним, авария с участием дорогого спорткара произошла на улице Тверской сегодня рано утром. Разогнавшись до 200 километров в час, лихач не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, после чего вылетел на тротуар.
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