Лайф узнал о состоянии пострадавших при ДТП со спорткаром в центре Москвы

После ДТП в центре Москвы водитель спорткара Mercedes AMG GT впал в кратковременную кому. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

С места аварии мужчина 1991 года рождения был доставлен в НИИ Склифосовского. Там его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже он начал приходить в себя. Водитель второго "мерседеса" был доставлен в ГКБ имени Боткина. Сейчас он находится в сознании.