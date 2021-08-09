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До конца года ВМФ получит сразу три атомные подлодки

Россия эксплуатирует сейчас четыре подводные лодки 955 "Борей" и 955А "Борей-А", ещё несколько на стадии строительства.

9 августа, 04:58
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Военно-морской флот РФ к концу 2021 года получит сразу три атомные подводные лодки. Об этом сообщил источник РИА "Новости" в кораблестроительной отрасли.

Как отмечается, речь идёт о стратегической подлодке "Князь Олег" (проект 955А "Борей-А"), многоцелевом "Новосибирске" (проект 885М "Ясень-М") и носителе беспилотных "Посейдонов" "Белгороде" (проект 09852). Ожидается, что первую из них передадут военным морякам уже в сентябре.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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