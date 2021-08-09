Японцы устроили протест у Посольства России в годовщину начала войны с СССР

Акцию протеста в районе Посольства России в Токио проводят ультраправые активисты, она приурочена к годовщине вступления СССР в войну против Японии. Там с утра дежурят сотни полицейских. Они предотвращают подъезд автомобилей к диппредставительству.

Как сообщает ТАСС, демонстранты ездят по прилегающим к дипломатическому представительству улицам с имперскими флагами Японии и призывают вернуть Курильские острова. Периодически подходящие к воротам посольства небольшие группы сдерживает полиция.

Помимо даты вступления СССР в войну против Японии подобные акции проводятся там также 7 февраля — в День северных территорий (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

Ранее Лайф сообщал, что в этом году 7 февраля премьер Японии Суга выразил сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией.