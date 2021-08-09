Японцы устроили протест у Посольства России в годовщину начала войны с СССР
Демонстранты ездят по прилегающим к дипломатическому представительству улицам с имперскими флагами и призывают вернуть Курильские острова.
Фото © Посольство РФ в Токио
Акцию протеста в районе Посольства России в Токио проводят ультраправые активисты, она приурочена к годовщине вступления СССР в войну против Японии. Там с утра дежурят сотни полицейских. Они предотвращают подъезд автомобилей к диппредставительству.
Как сообщает ТАСС, демонстранты ездят по прилегающим к дипломатическому представительству улицам с имперскими флагами Японии и призывают вернуть Курильские острова. Периодически подходящие к воротам посольства небольшие группы сдерживает полиция.
Помимо даты вступления СССР в войну против Японии подобные акции проводятся там также 7 февраля — в День северных территорий (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).
Ранее Лайф сообщал, что в этом году 7 февраля премьер Японии Суга выразил сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией.
Напомним, 9 августа 1945 года развернулась Маньчжурская операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию. Были освобождены Маньчжурия, Северо-Восточный Китай, северная часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 года операция завершилась капитуляцией Японии.
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