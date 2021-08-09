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В Сибири задержали вылет и прилёт свыше полусотни авиарейсов

Причиной этому стал туман, который образовался над регионами, и создавал аварийную ситуацию на взлётно-посадочных полосах.

9 августа, 04:31
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

В Кемерове, Новосибирске, Иркутске и Красноярске задержали более 50 утренних рейсов — как прибывающих, так и отправляющихся. Представители аэропортов ссылаются на то, что на регион опустился сильный туман.

"Аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. Воздушная гавань оснащена так, что возможно совершать посадки практически в нулевой видимости, решение принимает командир воздушного судна", — сообщили ТАСС в аэропорту Красноярска.

В этом городе было задержано свыше 20 рейсов. А вот в Кемерове задержано прибытие трёх самолётов — из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга.

Из-за густого тумана прибывающие из Москвы и Симферополя в Иркутск четыре самолёта были направлены на запасной аэродром в Улан-Удэ и Читу. А вот из новосибирского аэропорта уже вылетели ожидающие отправки 500 человек. Они отправились в Читу, Талакан, Абакан, Томск и Иркутск.

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В июле рейс Благовещенск – Москва задержали из-за сообщения о ложном минировании. О наличии взрывчатки на борту лайнера заявил один из пассажиров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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