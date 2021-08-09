В Сибири задержали вылет и прилёт свыше полусотни авиарейсов

В Кемерове, Новосибирске, Иркутске и Красноярске задержали более 50 утренних рейсов — как прибывающих, так и отправляющихся. Представители аэропортов ссылаются на то, что на регион опустился сильный туман.

"Аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. Воздушная гавань оснащена так, что возможно совершать посадки практически в нулевой видимости, решение принимает командир воздушного судна", — сообщили ТАСС в аэропорту Красноярска.

В этом городе было задержано свыше 20 рейсов. А вот в Кемерове задержано прибытие трёх самолётов — из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга.

Из-за густого тумана прибывающие из Москвы и Симферополя в Иркутск четыре самолёта были направлены на запасной аэродром в Улан-Удэ и Читу. А вот из новосибирского аэропорта уже вылетели ожидающие отправки 500 человек. Они отправились в Читу, Талакан, Абакан, Томск и Иркутск.