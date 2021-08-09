Россиянам рассказали, как их могут обмануть при выдаче кассового чека

В кассовых чеках нередко можно встретить факты обмана покупателей. Например, в них появляются задвоенные товары или вовсе цена не соответствует указанной на полках. Как не дать себя обмануть, рассказал начальник отдела "Роскачества" по защите прав потребителей Владимир Тарачев. Если нашли несоответствие, нужно требовать, чтобы кассир пробил товар по ценнику или вернул деньги.

"Если продавец отказывается, попросите вызвать администратора или директора магазина и сообщите ему о проблеме. Ссылайтесь на закон РФ "О защите прав потребителей" и статью 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — отметил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Как правило, это срабатывает, но если вам отказал и администратор, следует предъявить руководству магазина официальную претензию в письменной форме. В письме указывается конкретное требование.

"При отказе в добровольном порядке удовлетворить законное требование следующий возможный шаг — обращение в Управление Роспотребнадзора по вашему субъекту. В заявлении обязательно укажите наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение", — подчёркивает Тарачев.