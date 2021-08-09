В России сократилась выручка похоронных агентств

В России в этом году выросла смертность и совокупная выручка ритуальных агентств. Их доходы выросли на 9%, в то время как, по данным Росстата, в стране умерло на 16% больше людей, чем за первую половину прежнего года.

Как пишет "Коммерсант", глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов объясняет такую разницу в динамике снижением средних расходов на погребение. По его словам, до пандемии люди были готовы тратить на похороны около 50 тысяч рублей, а сейчас не хотят расходовать и 30 тысяч. О подобном говорят и другие ритуальщики.

Впрочем, тот же Болтунов признаёт, что около 90% рынка похоронных услуг находится в серой зоне с расчётом наличными. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что неофициальная часть выплат и стоимость агентских услуг выросли, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.