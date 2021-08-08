НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

EgyptAir анонсировала запуск семи рейсов в неделю между Москвой и курортами Египта

Авиакомпания будет выполнять по четыре рейса в Хургаду и три — в Шарм-эль-Шейх. Отмечается, что перевозки будут осуществлять самолётами Airbus A330-300, которые вмещают 301 пассажира.

8 августа, 18:07
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/EGYPTAIR/photos/4710056102343852/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> EgyptAir </a></p>

Фото © Facebook / EgyptAir

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запустит прямые рейсы между Москвой и курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом сообщили в компании.

"EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года", — говорится в сообщении.

В "России" рассказали о 100-процентной загрузке на первые полёты в Египет

В "России" рассказали о 100-процентной загрузке на первые полёты в Египет

В EgyptAir уточнили, что каждую неделю будет выполняться четыре рейса в Хургаду и три — в Шарм-эль-Шейх. Первые пассажиры из столицы России прибудут в аэропорт Хургады уже завтра, 9 августа, в девять утра. Отмечается, что перевозки будут осуществлять самолётами Airbus A330-300, которые вмещают 301 пассажира.

Ранее Лайф сообщал, что восемь российских авиакомпаний допустили к полётам на курорты Египта. Летать будут "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7, Azur Air, "Нордстар", "Смартавиа", Royal Flight и Nordwind.

В АТОР рассказали, каких цен ждать на курортах Египта

В АТОР рассказали, каких цен ждать на курортах Египта

Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта, который действовал с 2015 года. Также отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Самое древнее судно — первую лодку Хеопса — доставили в Большой Египетский музей

вчера в 20:48

Альпинисты рассказали, как пандемия ковида изменила путешествия в горы

сегодня в 11:08

Глава МИД Белоруссии рассказал о предложении Евросоюза "перейти на сторону народа"

сегодня в 19:04

Первая в истории "космическая Олимпиада" прошла на МКС

сегодня в 19:20

"Это позор": Соловьёв предложил украинской спортсменке переехать в РФ из-за травли

сегодня в 19:15

Новости партнеров

Layer 1