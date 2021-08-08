EgyptAir анонсировала запуск семи рейсов в неделю между Москвой и курортами Египта
Авиакомпания будет выполнять по четыре рейса в Хургаду и три — в Шарм-эль-Шейх. Отмечается, что перевозки будут осуществлять самолётами Airbus A330-300, которые вмещают 301 пассажира.
Фото © Facebook / EgyptAir
Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запустит прямые рейсы между Москвой и курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом сообщили в компании.
"EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года", — говорится в сообщении.
В EgyptAir уточнили, что каждую неделю будет выполняться четыре рейса в Хургаду и три — в Шарм-эль-Шейх. Первые пассажиры из столицы России прибудут в аэропорт Хургады уже завтра, 9 августа, в девять утра. Отмечается, что перевозки будут осуществлять самолётами Airbus A330-300, которые вмещают 301 пассажира.
Ранее Лайф сообщал, что восемь российских авиакомпаний допустили к полётам на курорты Египта. Летать будут "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7, Azur Air, "Нордстар", "Смартавиа", Royal Flight и Nordwind.
Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта, который действовал с 2015 года. Также отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города Хургада и Шарм-эль-Шейх.
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