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В центре Москвы спорткар Mercedes AMG протаранил легковушку и вылетел на тротуар

По предварительным данным, перед ДТП лихач разогнался до 200 км/ч и не справился с управлением.

9 августа, 05:28

Видео © Дептранс Москвы

В Москве дорогой спорткар протаранил легковушку и вылетел на тротуар. В результате оба водителя были госпитализированы.

Как сообщает Mash, ДТП произошло на улице Тверской примерно в половине пятого утра. Разогнавшись до 200 километров в час, водитель Mercedes AMG GT не справился с управлением и врезался в другой автомобиль той же марки, после чего от удара спорткар отбросило на пешеходную часть улицы, к отелю InterContinental.

Фото © Instagram / lodyakov.v

Фото © Instagram / lodyakov.v

По предварительным данным, лихач был пьян. В больницу с места аварии его увезли без сознания. Водитель второго "мерседеса" также был госпитализирован. У него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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