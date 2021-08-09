В центре Москвы спорткар Mercedes AMG протаранил легковушку и вылетел на тротуар
По предварительным данным, перед ДТП лихач разогнался до 200 км/ч и не справился с управлением.
Видео © Дептранс Москвы
В Москве дорогой спорткар протаранил легковушку и вылетел на тротуар. В результате оба водителя были госпитализированы.
Как сообщает Mash, ДТП произошло на улице Тверской примерно в половине пятого утра. Разогнавшись до 200 километров в час, водитель Mercedes AMG GT не справился с управлением и врезался в другой автомобиль той же марки, после чего от удара спорткар отбросило на пешеходную часть улицы, к отелю InterContinental.
Фото © Instagram / lodyakov.v
По предварительным данным, лихач был пьян. В больницу с места аварии его увезли без сознания. Водитель второго "мерседеса" также был госпитализирован. У него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
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