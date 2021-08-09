Застреливший под Тулой двухлетнюю девочку мужчина после убийства прятался в бане
За жизнь мамы погибшего ребёнка сейчас борются врачи. Дробь угодила ей в живот и конечности.
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68-летний житель Тульской области, который накануне застрелил двухлетнюю девочку, на допросе рассказал, что охотничье ружьё ему досталось от прежних хозяев дома. При этом, как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, официально оружие нигде не было зарегистрировано.
Всего в роковой вечер мужчина произвёл два выстрела, попав двухлетней малышке в голову и ранив её мать. Женщине дробь попала в живот, правую ногу и обе руки. Как добавил собеседник Лайфа, после этого стрелок пошёл в баню, где его и задержали приехавшие на место полицейские.
Напомним, трагедия произошла накануне вечером в деревне Панарино Щёкинского района Тульской области. Пьяный сельчанин схватил ружьё и выстрелил в женщину, которая в этот момент проходила мимо его дома с ребёнком на руках. В результате девочка скончалась на месте, а её мама была госпитализирована в реанимацию.
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