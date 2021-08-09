Застреливший под Тулой двухлетнюю девочку мужчина после убийства прятался в бане

68-летний житель Тульской области, который накануне застрелил двухлетнюю девочку, на допросе рассказал, что охотничье ружьё ему досталось от прежних хозяев дома. При этом, как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, официально оружие нигде не было зарегистрировано.

Всего в роковой вечер мужчина произвёл два выстрела, попав двухлетней малышке в голову и ранив её мать. Женщине дробь попала в живот, правую ногу и обе руки. Как добавил собеседник Лайфа, после этого стрелок пошёл в баню, где его и задержали приехавшие на место полицейские.