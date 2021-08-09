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Умер первый российский омбудсмен Сергей Ковалёв

Правозащитник является одним из авторов Российской декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции России.

9 августа, 06:43
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<p>Фото © Анатолий Морковкин / ТАСС</p>

Фото © Анатолий Морковкин / ТАСС

На 92-м году жизни скончался советский диссидент, учёный-биолог и первый российский омбудсмен Сергей Ковалёв. Правозащитник умер утром 9 августа, об этом сообщил его сын Иван Ковалёв.

"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", — написал он в "Фейсбуке".

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Сергей Адамович Ковалёв — советский диссидент и правозащитник, учёный. Опубликовал более 60 научных работ, в 1964 году получил учёную степень кандидата биологических наук. В 1994–1995 годах занимал пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, является одним из авторов Российской декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции России — "Права и свободы человека и гражданина".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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