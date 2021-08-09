Умер первый российский омбудсмен Сергей Ковалёв

На 92-м году жизни скончался советский диссидент, учёный-биолог и первый российский омбудсмен Сергей Ковалёв. Правозащитник умер утром 9 августа, об этом сообщил его сын Иван Ковалёв.

"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", — написал он в "Фейсбуке".

Сергей Адамович Ковалёв — советский диссидент и правозащитник, учёный. Опубликовал более 60 научных работ, в 1964 году получил учёную степень кандидата биологических наук. В 1994–1995 годах занимал пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, является одним из авторов Российской декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции России — "Права и свободы человека и гражданина".