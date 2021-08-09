НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России предложили ограничить продажу газовых баллончиков

Эксперты считают, что данный способ самообороны в случае нападения малоэффективен, более того, жертва может нанести вред себе.

9 августа, 07:13

Фото © Pixabay

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предлагает ограничить продажу газовых баллончиков, которые сейчас может купить любой россиянин.

По его словам, данный способ самообороны в случае нападения малоэффективен, более того, велик риск, что жертва сама себе нанесёт вред и только усилит агрессию правонарушителя. Также Курдесов отметил, что газовые баллончики часто используют не для защиты, а для совершения преступлений.

"Прошу вас оценить целесообразность введения запрета на продажу, хранение и использование газовых баллончиков для физических лиц на территории Российской Федерации, оставив право на приобретение и использование данных средств самообороны за правоохранительными органами и юридическими лицами, осуществляющими на основании лицензии частную охранную деятельность", — приводит RT цитату из обращения Курдесова на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

В России предложили ужесточить онлайн-продажу пневматического оружия

В России предложили ужесточить онлайн-продажу пневматического оружия

А ранее общественники предложили запретить россиянам моложе 21 года посещать ночные бары и рестораны. Инициативу назвал полезной депутат Госдумы Ярослав Нилов, однако, по его словам, работать эти ограничения не будут, так как спиртное продают уже с 18 лет.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Власти Ростовской области отменили ковидные ограничения при посещении МФЦ

6 августа, 16:33

В Приморье мужчина с ребёнком на руках угрожал взорвать газовый баллон

3 августа 2020, 00:51

Умер первый российский омбудсмен Сергей Ковалёв

сегодня в 06:43

Павильоны "Здоровая Москва" помогут выявлять послековидные осложнения

сегодня в 07:27

Деми Роуз без белья снялась в пикантном платье, показав, чем может обезоружить любого парня

сегодня в 07:01

Новости партнеров

Layer 1