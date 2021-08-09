В России предложили ограничить продажу газовых баллончиков
Эксперты считают, что данный способ самообороны в случае нападения малоэффективен, более того, жертва может нанести вред себе.
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Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предлагает ограничить продажу газовых баллончиков, которые сейчас может купить любой россиянин.
По его словам, данный способ самообороны в случае нападения малоэффективен, более того, велик риск, что жертва сама себе нанесёт вред и только усилит агрессию правонарушителя. Также Курдесов отметил, что газовые баллончики часто используют не для защиты, а для совершения преступлений.
"Прошу вас оценить целесообразность введения запрета на продажу, хранение и использование газовых баллончиков для физических лиц на территории Российской Федерации, оставив право на приобретение и использование данных средств самообороны за правоохранительными органами и юридическими лицами, осуществляющими на основании лицензии частную охранную деятельность", — приводит RT цитату из обращения Курдесова на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
А ранее общественники предложили запретить россиянам моложе 21 года посещать ночные бары и рестораны. Инициативу назвал полезной депутат Госдумы Ярослав Нилов, однако, по его словам, работать эти ограничения не будут, так как спиртное продают уже с 18 лет.
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