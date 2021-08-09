"Рубин" подписал контракт с футболистом сборной Туниса
Соглашение с 23-летним центральным защитником рассчитано на четыре года.
Фото © ФК "Рубин"
Футболист сборной Туниса Монтассар Тальби перешёл в казанский "Рубин". Об этом сообщается на сайте российского клуба.
Контракт с 23-летним центральным защитником, права на которого ранее принадлежали итальянскому "Беневенто", рассчитан на четыре года. В новой команде футболист будет играть под третьим номером.
Тальби родился в Париже. В начале карьеры он выступал за тунисский "Эсперанс" и турецкий "Ризеспор". В июле 2021 года защитник перешёл в "Беневенто", но не успел провести за итальянскую команду ни одного матча.
В марте Тальби дебютировал за сборную Туниса. В составе национальной команды он сыграл четыре матча.
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