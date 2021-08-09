"Рубин" подписал контракт с футболистом сборной Туниса

Футболист сборной Туниса Монтассар Тальби перешёл в казанский "Рубин". Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Контракт с 23-летним центральным защитником, права на которого ранее принадлежали итальянскому "Беневенто", рассчитан на четыре года. В новой команде футболист будет играть под третьим номером.

Тальби родился в Париже. В начале карьеры он выступал за тунисский "Эсперанс" и турецкий "Ризеспор". В июле 2021 года защитник перешёл в "Беневенто", но не успел провести за итальянскую команду ни одного матча.