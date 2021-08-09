В Воронеже водитель задавил младенца на пляже и сбежал

В Воронежской области полиция ищет водителя, который заехал на территорию пляжа и задавил десятимесячного мальчика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.

"Примерно в 19:30 в 950 м от 500 км автодороги М-4 "Дон" в г. Воронеже неустановленный водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", двигаясь по территории пляжа, совершил наезд на 10-месячного мальчика, который находился со своим отцом. В результате ДТП ребёнок от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.