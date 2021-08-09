В Воронеже водитель задавил младенца на пляже и сбежал
Малыш в момент трагедии был вместе с отцом. Личность злоумышленника устанавливается.
Фото © ГУ МВД РФ по Воронежской области
В Воронежской области полиция ищет водителя, который заехал на территорию пляжа и задавил десятимесячного мальчика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.
"Примерно в 19:30 в 950 м от 500 км автодороги М-4 "Дон" в г. Воронеже неустановленный водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", двигаясь по территории пляжа, совершил наезд на 10-месячного мальчика, который находился со своим отцом. В результате ДТП ребёнок от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, как в Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Оперативники установили личность лихача и задержали его. По данным МВД, с прошлого года автомобилист 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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