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В Воронеже водитель задавил младенца на пляже и сбежал

Малыш в момент трагедии был вместе с отцом. Личность злоумышленника устанавливается.

9 августа, 08:08
<p>Фото © ГУ МВД РФ по Воронежской области</p>

Фото © ГУ МВД РФ по Воронежской области

В Воронежской области полиция ищет водителя, который заехал на территорию пляжа и задавил десятимесячного мальчика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.

"Примерно в 19:30 в 950 м от 500 км автодороги М-4 "Дон" в г. Воронеже неустановленный водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", двигаясь по территории пляжа, совершил наезд на 10-месячного мальчика, который находился со своим отцом. В результате ДТП ребёнок от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

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Под Волгоградом пьяный водитель насмерть сбил мальчика и уехал с места ДТП

Ранее Лайф рассказывал, как в Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Оперативники установили личность лихача и задержали его. По данным МВД, с прошлого года автомобилист 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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