Бывший агент ФБР раскрыл 5 обязательных приёмов, чтобы любой собеседник стал вашей марионеткой
Джо Наварро полжизни проработал в ФБР и изучил искусство переговоров досконально. Недавно специалист в области языка тела и автор нескольких бестселлеров рассказал, как стать гуру разговора.
По словам Джо, не нужно учиться десятки лет, чтобы достигать своих целей в бытовых разговорах. Достаточно просто изучить несколько простых, но очень полезных психологических приёмов. Начал специалист с базы. Любой диалог должен пройти через три фазы: оценка, вовлечение и сделка. Если что-то упустить, то провал неминуем.
Так что первое, что нужно сделать прежде, чем начать разговор, это его распланировать. И, главное, отрепетировать.
Сядьте, возьмите листок бумаги и выпишите себе чёткую цель, которой вы хотите достичь в результате диалога. Вы должны понимать, с кем именно вы будете разговаривать, какие слова вы будете использовать, как быстро собеседник будет отвечать на ваши аргументы
Второй вариант, как можно управлять ходом разговора и расположить к себе собеседника, — так называемое зеркальное поведение. Просто копируйте все жесты, манеры и интонации вашего визави.
Когда я раньше вербовал шпионов, я просто находил их на улице и шёл рядом с ними. Кто-то держал газету в левой руке — я делал то же самое. Копируя чьё-то поведение, вы автоматически втираетесь к нему в доверие, рядом с вами он не чувствует опасности
Еще один важный момент — учитывайте расписание и биологические ритмы собеседника.
К примеру, после обеда мы всегда больше настроены на разговор. А если вы звоните кому-то, а он явно на него не настроен, просто договоритесь поговорить с ним попозже.
Четвёртый, неочевидный лайфхак — молчание.
В любой критический момент лучше не проронить ни слова, чем сказать что-то лишнее. Вместо этого дайте своему собеседнику высказаться. Когда человек выражает все негативные эмоции, он тут же слабеет, а это сыграет вам только на пользу.
Но самое важное, по мнению Джо, — умение подстроиться под ментальное состояние собеседника.
Это действительно сложно. Нужно проявлять эмпатию, следить за всем, что делает человек, и держать под контролем уже свои эмоции.
Однажды я работал с педофилом. Я не переносил этого человека, но мне было важно заставить его признаться в преступлении и сотрудничать с органами. Я следил за каждым его движением, слушал, что он о себе рассказывает. Контролировал свои слова. Он сознался в преступлении после того, как я сказал ему: "Знаешь, я, должно быть, единственный в этом городе, кто тебя не ненавидит"
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